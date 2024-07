Na tarde desta segunda-feira (dia 29), o prefeito Rodrigo Drable assinou ordens de serviço para dar início a importantes obras em Barra Mansa: o Hospital Veterinário, o Mercado do Produtor e pórticos em três entradas da cidade. A assinatura dos documentos foi acompanhada pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Sandro Soares; os secretários de Proteção e Bem-Estar dos Animais, Alexandre Caneda, de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, e de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira; a presidente da Comissão OAB Animal de Barra Mansa, Flávia Gallucci; a equipe da Clínica Veterinária municipal; as representantes do Grupo CãoNina; e Tom Teixeira, responsável pelo abaixo-assinado que pediu a criação da Secretaria de Proteção e Defesa do Animal de Barra Mansa e a necessidade de um Castramóvel.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, o Hospital Veterinário será construído anexo à atual clínica, no bairro Santa Rosa. “Nós iremos formar um complexo para o atendimento de cães e gatos. A clínica seguirá com as castrações e terá melhorias em sua estrutura externa. O hospital veterinário será no mesmo terreno, construído em uma área de cerca de 470m² com salas para atendimentos especializados, laboratório, farmácia, centro cirúrgico, área de internação canil e gatil, sala de internação para doenças infectocontagiosas, recepção interna e externa, além de banheiros com acessibilidade e outras dependências”, explicou o secretário.

O prefeito Rodrigo Drable complementou informando que a obra do Hospital Veterinário está orçada em R$ 1.510.000,00 e prazo de conclusão estimado em oito meses. “Infelizmente não terei a oportunidade de inaugurar o nosso tão sonhado Hospital Veterinário, mas estou deixando 100% do recurso em caixa para garantir a sua conclusão, ou seja, o próximo prefeito não terá motivo para deixar de entregar este trabalho”, afirmou.

Tom Teixeira, responsável pelo abaixo-assinado que pediu a criação da Secretaria de Proteção e Defesa do Animal de Barra Mansa e a necessidade de um Castramóvel, comemorou a assinatura do documento. “Ficamos muito felizes com o início da obra do Hospital Veterinário. Trabalhamos nisso há bastante tempo e ver que isso está se concretizando é de extrema gratidão”, disse.

Para a presidente da Comissão OAB Animal de Barra Mansa, Flávia Gallucci, a construção do hospital é um marco na história do município. “A Prefeitura de Barra Mansa está concretizando o estado democrático de direito em relação aos animais, que são seres que sentem, que têm sofrimento, dor e doença. Com relação à atuação da secretaria, nós vamos fiscalizar os cães comunitários que serão castrados e colocados em adoção, então ficaremos monitorando esse processo para que seja de forma legal”, disse a advogada.

Mais obras

Durante a reunião, Drable também assinou as ordens de serviço para outras duas importantes obras para o município, que são a construção do Mercado do Produtor, no Centro, e dos pórticos de entrada da cidade – que serão instalados nos bairros Abelhas, Vila Elmira e Ano Bom (na Avenida Presidente Kennedy).

_ Essa é uma tarde muito alegre e produtiva, me sinto muito realizado de ter a oportunidade de assinar as ordens de serviço com todos os recursos reservados e garantidos para a execução das obras. O mercado vai permitir aos produtores, tanto da área rural quanto do artesanato, ter um espaço adequado para vender seus laticínios, verduras e tantos outros produtos. Será um local bonito, com acessibilidade e que vai gerar oportunidade para 60 famílias trabalhadoras, além de valorizar a nossa cidade. Com relação aos pórticos, essa era uma reclamação antiga de que a cidade não tinha um marco de entrada, mas agora nós teremos três – disse o prefeito.

Conforme explicou o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, o mercado do produtor ficará situado próximo à rodoviária, onde funcionava um estacionamento rotativo. “Teremos um galpão de aproximadamente com 215m² de área construída, que além do terreno utilizará a rua e o Largo Nossa Senhora da Glória. Neste espaço serão instalados os boxes que serão utilizados pelos produtores e artesãos da cidade, além de futuros banheiros públicos. E assim como nas demais obras do município, todo o projeto seguirá atendendo às normas de acessibilidade”, finalizou Eros.

Foto: Paulo Dimas