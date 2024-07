A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (dia 29), um suspeito de envolvimento na execução de um sargento da Polícia Militar, ocorrida na noite da última quinta-feira (dia 25), em um posto de combustíveis às margens da Via Dutra, em Itatiaia. O suspeito foi preso no bairro Cidade Alegria, em Resende, e, segundo a polícia, ele já possui antecedentes criminais.

Vanderlei da Silva Pereira, de 40 anos, foi morto enquanto estava de folga em um restaurante que costumava frequentar. Ele alvejado com vários tiros e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito ainda no local. Segundo testemunhas, foram, pelo menos, 50 disparos.

Câmeras de segurança do local registraram o crime, mostrando a brutalidade da ação. As imagens revelam cinco homens armados descendo de um Renegade branco. Um dos suspeitos fica de tocaia na frente do veículo, enquanto os outros quatro seguem em direção ao policial e disparam. Após a execução, os suspeitos fugiram em alta velocidade. O carro utilizado no homicídio foi encontrado posteriormente abandonado e incendiado.

Imagem: Reprodução