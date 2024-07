Com objetivo de averiguar denúncia do Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente, sobre guarda e comércio de animais silvestres, policiais militares procederam, nesta terça-feira (dia 30) ao bairro Cacaria, em Piraí, onde encontraram diversos pássaros mantidos em cativeiro de forma irregular.

De posse das informações, os agentes chegaram ao local e, durante a fiscalização, identificaram diversas aves da fauna silvestre brasileira, sendo alguns anilhados e outros sem anilhas. Questionado a respeito das licenças, o proprietário apresentou uma relação cuja validade estava expirada e em nome de outra pessoa. Desta forma, os policiais militares informaram que o fato configurava crime com base no artigo 29 da Lei 9605/98 e o mesmo foi conduzido à 94ª DP. Na distrital, a autoridade policial apreendeu um corrupião e um trinca ferro, todos sem anilhas e outros 10 pássaros (seis curiós, dois trinca ferros, um bicudo e um coleiro) ficaram em posse do responsável, como fiel depositário.

Para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”.