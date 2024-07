Um caminhão colidiu com uma carreta caçamba que estava imobilizada devido a uma pane mecânica, na altura do km 20 da BR-354, também conhecida como Rodovia Sebastião Alves do Nascimento ou Rio x Caxambu, no sentido Minas Gerais. O acidente ocorreu por volta das 18h de terça-feira (dia 30), na altura de Resende.

O condutor da carreta saiu ileso, enquanto o motorista do caminhão, um idoso de 71 anos, sofreu ferimentos leves e foi socorrido para o Hospital de Emergência de Resende.

A rodovia permaneceu parcialmente interditada até por volta da meia-noite, quando foi completamente liberada. Motoristas que trafegavam pela região enfrentaram atrasos e congestionamentos durante o período de interdição.

Foto: Divulgação/PRF