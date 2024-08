Entre os dias 14 e 18 de agosto, o Clube dos Funcionários promoverá o Torneio Aço Ruber de Beach Tennis, na Arena Beach Sports da Praça de Esportes Tabajaras (PET). Este será o segundo torneio aberto do ano e contará com diversas categorias, incluindo iniciante, mista, Festiva Kids, além de pais e filhos.

“O Clube dispõe de uma Arena específica para esportes de areia, como futevôlei, vôlei de areia e Beach Tennis. A realização de torneios abertos incentiva ainda mais a prática da modalidade, tanto para sócios quanto para não sócios. Nós, como professores e atletas, esperamos que o Beach Tennis continue a crescer cada vez mais aqui no Clube, e isso tem se concretizado”, comenta Bruno Amaral, subdiretor de Esportes e professor de Beach Tennis do Clube.

Além de troféus e medalhas para os vencedores, o torneio oferecerá camisas para todos os atletas inscritos e transmissão ao vivo pela TV Clube no YouTube. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo aplicativo Letzplay até o dia 9 de agosto.

Os valores das inscrições variam conforme o número de categorias. Sócios do Clube pagam R$ 100 pela primeira categoria e R$ 50 pelas seguintes. Não sócios devem pagar R$ 120 pela primeira categoria e R$ 60 pelas demais.