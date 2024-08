No fim da tarde de sexta-feira (dia 2), a equipe BRAVO da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu recuperar um veículo roubado na BR-116 (Rodovia Presidente Dutra), durante uma ronda de fiscalização. A ação ocorreu na altura do km 242, em Piraí.

Após receberem informações sobre um veículo roubado sendo rastreado na Dutra, os agentes iniciaram uma varredura na área. A operação teve sucesso ao abordar um VW Polo Track MA, cor branca, com placa do Rio de Janeiro/RJ, que diferia da placa informada no rastreamento. Durante a fiscalização, a equipe da PRF observou que diversos itens de identificação do veículo estavam adulterados. Após uma inspeção minuciosa, foi constatado que o carro era um “clone” do modelo original, sendo o verdadeiro veículo roubado em 20 de julho deste ano.

O condutor, de 31 anos, afirmou que uma pessoa na comunidade da Nova Holanda, no Rio de Janeiro, lhe ofereceu R$ 500 para transportar o veículo até um posto de combustíveis em Resende, onde outra pessoa o encontraria para pegar o carro.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e a ocorrência foi apresentada na 94ª DP (Piraí) para os procedimentos legais cabíveis e o registro da recuperação do veículo roubado.

Foto: Divulgação/PRF