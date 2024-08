A escolha da roupa adequada, a forma de falar e o comportamento são fatores que influenciam significativamente a impressão que uma pessoa causa ao entrar em um ambiente, podendo inclusive determinar o sucesso ou fracasso de um negócio. Com o aumento de mulheres liderando suas próprias empresas, há uma crescente preocupação em garantir uma primeira impressão positiva, seja para fechar uma boa parceria ou para conquistar um novo posto de trabalho. Para isso, muitas estão recorrendo aos serviços de consultoria de imagem, reconhecida pelo jornal The New York Times como uma das “profissões do futuro”.

Evidenciando a ascensão no mercado, uma pesquisa feita pela Associação Internacional dos Consultores de Imagem (AICI) revelou um crescimento de 40% no setor em apenas um ano. Na vanguarda dessa tendência está Cris Meira, especialista em imagem profissional e consultoria corporativa, que tem visto a sua agenda lotar em Volta Redonda e cidades vizinhas.

Novos rumos

Formada desde 2020 por duas escolas, Cris começou a atuar no mercado da consultoria em 2021, e já atendeu mais de 550 clientes entre pessoas físicas e empresas. Para se dedicar a nova profissão, precisou abdicar-se da já consolidada carreira de Direito. Ela enfatiza que a consultoria de imagem não é uma novidade, mas ganhou mais destaque recentemente. “A consultoria de imagem sempre existiu. Sempre se falou sobre, principalmente a importância da aparência nas relações humanas – tanto na relação com si mesma, quanto na relação com o outro. Pouco depois da pandemia, a profissão estourou e ficou mais conhecida, especialmente por conta da coloração pessoal, que é o serviço de entrada do processo de consultoria. Em Volta Redonda, cada vez mais mulheres procuram os serviços, que têm dois vieses: um mais pessoal e outro mais profissional”, explica.

Cris Meira destaca a importância da imagem para o sucesso profissional. “A relação é direta entre a imagem pessoal e o sucesso profissional, aliás essa é minha especialidade: construir a imagem profissional para clientes que desejam aumentar a confiança e credibilidade dos seus clientes, através do impacto da aparência, comunicação e comportamento. Quando se está à frente do seu negócio, a sua comunicação e a comunicação da sua empresa precisam estar intimamente conectadas, ajustadas e alinhadas, para que haja impacto sobre seu público, sua audiência e seu cliente, e para que isso reflita em resultados positivos, principalmente financeiros, para o seu negócio”, afirma.

Demanda

Sobre a demanda por seus serviços, Cris Meira explica: “Claro que tenho clientes que procuram trabalhar questões relacionadas à autoestima, mas no final das contas, a questão profissional para mim é maior. Quando falamos de empresas, a procura é sempre para ajustes na vestimenta dos colaboradores. Existe um grande tabu nas empresas, que acreditam que não podem tocar nesse assunto com os funcionários, e acabam me contratando para ter essa conversa sobre a importância da imagem no ambiente de trabalho. Na verdade, quando há ruído na comunicação entre colaborador e empresa, quem perde é a empresa, pois o cliente percebe esse ruído, e o prejuízo financeiro é certo”.

Para quem deseja manter uma boa relação com sua imagem, a consultora de imagem e estilo oferece um conselho valioso: “A principal dica é cuidar dos sabotadores de imagem, que são aqueles detalhes negativos que acabam por atrapalhar a percepção que os outros têm de você. Exemplos como roupas amassadas, unhas descascadas, cabelo sujo, calçados malcuidados, transparência em ambiente formal, entre outros. A ideia é que você deve se sentir bem com o seu vestir, e quem se veste bem, se sente bem. Vale lembrar que se vestir bem não tem relação nenhuma com roupas caras, e gastar muito. Na verdade, se vestir bem se relaciona com fazer boas escolhas”.

Durante uma fase de transição em sua carreira, a pastora Gleissiane Mattos se viu perdida e insatisfeita com suas escolhas de vestuário. “Me vestia e não me sentia bem, na verdade não sabia o que vestir, não conseguia me ver nas minhas peças”, compartilha. Sentindo a necessidade de buscar ajuda, Gleissiane encontrou em Cris a orientação que precisava. “Hoje digo com propriedade que foi o melhor investimento que fiz”, afirma, destacando que a jornada de autoconhecimento, guiada pelo conhecimento e carinho de Cris, trouxe uma transformação interna profunda. “Eu compro muito menos, pois faço compras assertivas, não faço mais compras aleatórias ou desnecessárias. Foi uma mudança interna, uma transformação maravilhosa”.