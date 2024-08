A Prefeitura de Volta Redonda rescindiu o contrato com a Kairos Arquitetura e Construções, encarregada da reforma e ampliação da Escola Municipal Palmares, no bairro Padre Josimo. A decisão foi formalizada no dia 10 de julho e publicada no Diário Oficial do Município.

O motivo da rescisão não foi divulgado. Vale destacar que, em abril, a Prefeitura havia concedido um aditivo de R$ 366 mil, elevando o valor total da obra para mais de R$ 8 milhões, com recursos próprios do município. O aumento foi justificado na época como necessário devido a uma revisão do projeto.

Iniciadas em 21 de julho do ano passado, as obras tinham um prazo de 20 meses e buscavam expandir a área da escola para quase 3 mil m². O projeto incluía a construção de um moderno laboratório de Informática e Ciências, auditório, biblioteca, refeitório, além de 14 novas salas de aula e a revitalização completa da quadra de esportes.

Com cerca de 260 alunos matriculados, a Escola Municipal Palmares está localizada na Rua Esperança, no bairro Belmonte, e faz parte das 107 unidades da Rede Municipal de Ensino.