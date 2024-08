A K-INFRA, concessionária responsável pela Rodovia do Aço (BR-393), informa que, a partir do dia 5 de agosto de 2024, serão iniciadas obras de recuperação e estabilização de terraplenos no km 285+080, em Volta Redonda, no sentido sul sentido a São Paulo.

Durante o período das obras, será realizado um desvio de eixo, permitindo que o tráfego flua em ambos os sentidos com sinalização adequada. Dependendo das necessidades específicas das atividades realizadas, poderá ser implantada a sinalização de pare e siga. A obra está prevista para ser finalizada em 13 de outubro.

A K-INFRA destaca que o local contará com boa sinalização e equipes da concessionária para orientar os motoristas, garantindo a segurança e minimizando os transtornos aos usuários da rodovia.

O que é um terrapleno?

Um terrapleno é qualquer superfície inclinada de um maciço de solo ou rocha, também denominado encosta ou talude. Ele pode ser natural ou construído pelo homem, como os aterros e cortes.

Ao longo da BR-393, é realizado um monitoramento constante dos trechos sob concessão para identificar pontos com instabilidades em terraplenos. Essas intervenções são essenciais para garantir a segurança dos usuários e evitar transtornos na rodovia e em seu entorno.

A K-INFRA está comprometida em garantir a segurança e a eficiência da Rodovia do Aço, trabalhando continuamente para melhorar as condições da rodovia e oferecer um serviço de qualidade aos seus usuários.