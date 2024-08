A mudança no formato das reuniões mensais entre a diretoria e associados da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda agradou em cheio aos freqüentadores, que compareceram em bom número na última. A partir do mês passado, elas passaram a ser temáticas, com uma palestra de interesse dos associados, além, é claro, das informações sobre os diversos serviços que a entidade oferece.

As reuniões ocorrem em toda última quarta-feira do mês, às 15 horas, e, na última, houve uma palestra proferida pelo dentista e professor Harley Carreira Mercante Campos sobre os benefícios do implante dentário, que passou a também ser oferecido pela AAPVR. A próxima, no dia 29 deste mês, será sobre prevenção ao AVC e infarto, doença que, segundo o Ministério da Saúde, é a maior causa de mortes no país.

“As autoridades de saúde estimam que, no Brasil, ocorram de 300 mil a 400 mil casos anuais de infarto e que, a cada cinco a sete casos, ocorra um óbito. Vai ser muito bom para os nossos associados assistirem a próxima palestra e aprenderam maneiras de prevenção”, afirma a diretora secretária da AAPVR, Clara Sabença. Ela acrescentou que, ao final da reunião, há sorteio de brindes.

A reunião entre associados e diretoria do Grupo AAPVR acontece na Unidade Aterrado, na Rua 535, nº 835, bairro Nossa Senhora das Graças. A próxima será no dia 28 deste mês.