Agentes da 93ª DP (Volta Redonda), sob a coordenação dos delegados Vinícius Coutinho e José Carlos Neto, recuperaram nesta segunda-feira (dia 5) diversos materiais furtados no bairro Açude. Os itens haviam sido subtraídos no domingo (dia 4) de um sítio no distrito de Santa Izabel, em Valença.

Após receberem informações sobre a localização dos objetos, os policiais se dirigiram ao Açude e conseguiram identificar o local onde estavam armazenados os bens furtados. Entre os itens recuperados estão duas selas de cavalo, um arreio, uma bomba d’água, um freio cabeçada, uma caixa de materiais veterinários, uma câmera, roupas e várias ferramentas.

Todos os materiais foram encaminhados para a sede da 93ª DP e, posteriormente, devolvidos ao proprietário. O autor do furto ainda não foi localizado, mas já está devidamente identificado e será responsabilizado pelo crime conforme o artigo 155 do Código Penal.

Segundo a Polícia Civil, o furto de equipamentos e insumos agrícolas representa um impacto significativo para os produtores rurais, podendo causar prejuízos financeiros graves e comprometer a produção e a sustentabilidade econômica das propriedades.

Foto: Divulgação