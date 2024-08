A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um acidente na tarde desta quarta-feira (dia 7) no viaduto sobre a Rodovia Presidente Dutra, na entrada da BR-393, em Barra Mansa. Segundo informações preliminares, o condutor do veículo perdeu o controle ao fazer uma curva e colidiu com a mureta de contenção do viaduto do km 271.

Apesar da gravidade do impacto, felizmente, ninguém se feriu. O motorista saiu ileso do acidente.

A pista foi parcialmente interditada até a retirada do veículo.

Foto: Divulgação/PRF