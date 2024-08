acrescentar esse trechoChatGPT

Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar resultou na prisão, na manhã desta quinta-feira (8), de um dos homens mais procurados de Barra Mansa. A ação ocorreu na Rua Amadeu José Barros, no bairro Boa Sorte. De acordo com as primeiras informações, o detido, de 26 anos, é suspeito de envolvimento em diversos homicídios, incluindo a chacina ocorrida no ano passado dentro de uma barbearia no bairro Santa Lúcia.

A tia do alvo, uma mulher de 39 anos, também foi conduzida à 90ª Delegacia de Polícia (Barra Mansa). Durante a ação desta quinta-feira, também foram apreendidos drogas, material do tráfico, dinheiro e celulares. A ocorrência está em andamento e o material será contabilizado.

Conforme a polícia, o homem, conhecido como “Boateng”, seria o “linha de frente” do tráfico na região do Boa Sorte, enquanto sua tia é apontada como a segunda na hierarquia do grupo criminoso.

Fotos: Divulgação