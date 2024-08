No próximo dia 24, o Teatro Maestro Franklin de Carvalho Junior, localizado no Colégio Getúlio Vargas, no bairro Laranjal, sediará a II Jornada Sul Fluminense de Geriatria e Gerontologia. O evento, que ocorrerá das 8h às 17h, é voltado para profissionais e estudantes interessados nas mais recentes discussões sobre o cuidado e a promoção da saúde na terceira idade.

“Vamos ter palestras de diferentes áreas, como Medicina, Educação Física, Psicologia, Educação e Direito, para discutir temas relacionados aos idosos, tanto na parte preventiva quanto nos aspectos legais e jurídicos. Serão vários profissionais em diversas mesas redondas ao longo do evento”, explicou a médica geriatra Márcia Groke.

A programação do evento prevê atividades que explorarão temas atuais na geriatria e gerontologia. A primeira mesa, intitulada “Abordagem Prática das Demências”, será moderada pela farmacêutica Janaina Santos e Silva e contará com palestras sobre o impacto de biomarcadores e neuroimagem na prática clínica, além do uso de instrumentos digitais de avaliação e rastreio.

Especialistas como o geriatra Ivan Abdalla e o educador físico Denilson Silva discutirão essas questões, seguidos pela psicóloga Marisa Militão, que abordará a evidência da terapia de estimulação cognitiva.

A segunda mesa, “Desafios na Promoção do Envelhecimento Ativo”, terá moderação do educador físico e fisioterapeuta Guilherme Costa. A professora de Educação Física Talita Cezaretti e a especialista em gerontologia Beatrice Carvalho discutirão tópicos como capacidade intrínseca e a prevenção da fragilidade e sarcopenia. A assistente social Clotilde Maia encerrará a mesa com uma análise das barreiras socioculturais que afetam o envelhecimento ativo.

Haverá também uma discussão de caso clínico sobre DPOC no idoso, com a participação dos médicos Júlio Ferenzini e Roberta França e do fisioterapeuta Tadeu Batista Dalla Dea.

A jornada continuará com a terceira mesa, “Otimizando a Manutenção no Ambiente Domiciliar”, moderada pela geriatra Elizabeth Freitas. A terapeuta ocupacional Renata Balarin, o advogado Carlos Pacheco e a oftalmologista Ely Regina Brasil abordarão o uso de dispositivos inteligentes, instrumentos jurídicos de apoio e alternativas para quando a manutenção domiciliar não é possível.

Os profissionais também participarão da conferência “Principais Indicações do Cannabis Medicinal: Como Prescrever e o que Esperar?”, conduzida pela neurologista Isabella D’Andrea Meira. A quarta e última mesa terá como tema “Abordagem da Finitude, Morte e Luto”, com moderação do geriatra Gustavo Monteiro. As discussões incluirão o controle de sintomas no fim de vida, suporte psicológico e diretivas antecipadas de vontade, com palestras da dentista Raquel Oliveira, da psicóloga Roseli de Carvalho e da especialista em medicina paliativa Gabriela Valiante. O evento será encerrado às 17h.

As inscrições são gratuitas para associados em dia com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG). Para alunos de graduação, pós-graduação e residentes, o valor é de R$ 30,00, e para profissionais não associados ou inadimplentes, R$ 50,00. Os valores arrecadados serão revertidos para Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Os interessados devem realizar sua inscrição no site www.even3.com.br/iijornadasulfluminense.