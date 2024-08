O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (SAAE-VR) informou que, devido às chuvas intensas iniciadas às 23h de sexta-feira (dia 9), o abastecimento de água na cidade tem sofrido interrupções. As quedas de energia provocadas pelo temporal estão afetando o funcionamento das bombas e a operação da Estação de Tratamento de Água, resultando em um fornecimento irregular de água em diversas regiões do município.

A situação torna-se ainda mais crítica nos momentos em que as precipitações se intensificam, fazendo com que a eletricidade na área seja interrompida, o que desliga totalmente os motores das bombas e a estação de tratamento. Essa sequência de instabilidades dificulta a retomada do abastecimento regular de água para os moradores.

O SAAE-VR destacou que já está em contato com a concessionária de energia elétrica para registrar as ocorrências e buscar soluções que minimizem os impactos. A autarquia também informou que está trabalhando para reduzir as possíveis irregularidades no fornecimento de água durante este período de instabilidade.

Os moradores devem estar atentos a possíveis interrupções e se prepararem para eventuais períodos de baixa pressão ou falta de água em suas residências enquanto o problema não é completamente resolvido.