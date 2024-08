Um homem morreu em um grave acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta segunda-feira (dia 12), na RJ-145, em Valença. O veículo que a vítima conduzia colidiu contra uma árvore próximo à entrada do clube de tiro, no bairro Cambota.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegar ao local, os policiais constataram que o veículo havia sido retirado por populares para facilitar o socorro prestado pelo Corpo de Bombeiros. No entanto, o condutor do carro, ainda não identificado, foi encontrado já sem vida.

A cena do acidente passou por perícia e o corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Barra do Piraí. O caso foi registrado na delegacia e o veículo envolvido no acidente permanece sob a custódia da 91ª DP, aguardando a chegada de familiares para os procedimentos necessários.

Foto: Divulgação/PM