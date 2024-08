Um motociclista de 38 anos morreu em um grave acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira (dia 12), na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O acidente aconteceu no KM 329 da pista sentido Rio de Janeiro, próximo ao Posto Fiscal de Nhangapi.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência e está realizando o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT). A perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (PCERJ) também foi chamada para apurar o caso.

O veículo envolvido no acidente é uma motocicleta Honda CG 160 Cargo, de cor branca e com emplacamento em São Paulo. No momento, a PRF aguarda a conclusão da perícia para garantir a preservação do local e evitar a movimentação do corpo até que todos os procedimentos legais sejam realizados.

A ocorrência está sendo registrada na 99ª DP (Itatiaia), onde serão realizados os procedimentos legais cabíveis relacionados ao acidente.

Foto: Divulgação/PRF