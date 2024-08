Uma operação policial realizada na manhã desta segunda-feira (dia 12) resultou na prisão de um indivíduo suspeito de furto em Barra do Piraí. A ação foi desencadeada após um furto em que foram levados bicicletas e uma bomba compressora de tinta da Escola de Música New Life.

O suspeito foi detido em casa, na Rua Carlos Pereira Gomes, no Centro da cidade, após uma denúncia e análise das imagens de câmeras de segurança. Durante a abordagem, a esposa do alvo autorizou a entrada das autoridades no local, onde foram encontradas e recuperadas duas bicicletas – uma Caloi preta com detalhes rosas e uma Forst preta com detalhes verdes – e uma bomba compressora de tinta da marca Intech.

O acusado tentou fugir pelo telhado, mas foi rapidamente capturado pelas guarnições. A ocorrência foi registrada na 88ª DP (Barra do Piraí), onde o suspeito foi autuado por furto a estabelecimento comercial. As bicicletas e o equipamento foram devolvidos ao proprietário, a Escola de Música New Life.