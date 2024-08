A Transporte Excelsior realizou, na quarta e quinta-feira (dias 7 e 8), a integração da 37ª Escolinha de Motoristas, reunindo 13 novos alunos para uma série de palestras e atividades dinâmicas focadas na formação de condutores conscientes e responsáveis. Durante o evento, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou temas como direção defensiva, regras de descanso, as leis do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a prevenção de acidentes.

A PRF destacou que o número de acidentes de trânsito no Brasil ainda é alarmante. Em 2023, foram registrados mais de 63 mil ocorrências graves nas rodovias federais, com milhares de vidas perdidas ou alteradas permanentemente.

Na quinta-feira, os motoristas aprendizes participaram de uma palestra com a psicóloga Liciane Bianchini, que explicou como é feita a Avaliação Psicológica em consultório. Dentro dessa temática, a profissional ressaltou a importância do equilíbrio emocional para a segurança no trânsito.

“Estar psicologicamente apto é tão importante quanto o conhecimento técnico na condução de veículos. A pressão diária nas estradas exige que nossos motoristas estejam preparados para lidar com o estresse e tomar decisões rápidas e seguras”, destacou Liciane.

O evento também contou com a participação de membros do Alcoólicos Anônimos, que apresentaram uma reflexão profunda sobre os perigos do álcool no trânsito e na vida pessoal, reforçando a importância de atitudes responsáveis para preservar a própria vida e a dos outros.

“Com essa integração, a Transporte Excelsior reafirma seu compromisso com a formação de condutores qualificados e conscientes, visando garantir um trânsito mais seguro e humano para todos”, afirma a direção do grupo.