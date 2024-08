Um trágico acidente ocorrido na Rodovia Presidente Dutra, na segunda-feira (dia 12), resultou na morte de um motociclista de 38 anos, em Itatiaia. O homem colidiu na traseira de uma carreta na altura do km 329, não resistiu aos ferimentos e veio à óbito ainda no local. O acidente aconteceu no sentido Rio de Janeiro, próximo ao posto fiscal de Nhangapi.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista deixou uma filha de apenas 10 anos de idade. Familiares da vítima vieram de São Paulo para realizar a liberação do corpo e providenciar os trâmites necessários. No início da manhã desta terça-feira (dia 13), eles passaram pela Unidade Operacional da PRF em Floriano para obter mais informações e seguiram para o Instituto Médico Legal (IML).