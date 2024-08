Uma operação conduzida pela Polícia Militar de Barra do Piraí no domingo (dia 11) resultou na apreensão de 64 invólucros de drogas em um ponto conhecido por atividades ilícitas na Rua Rafael Antunes, no bairro Caixa D’Água. A ação foi realizada por equipes do Serviço Reservado (P2) em parceria com o programa Segurança Presente, como parte de uma operação de inteligência para combater o tráfico de drogas na região.

A operação foi deflagrada após a obtenção de informações que indicavam que entorpecentes estavam escondidos próximos a uma escadaria na localidade. As guarnições, ao realizarem uma busca minuciosa no local, conseguiram apreender 37 invólucros plásticos contendo crack e 27 invólucros plásticos contendo cocaína.

Todo o material apreendido foi levado para a 88ª DP (Barra do Piraí), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Foto: Divulgação/PM