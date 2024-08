A Polícia Rodoviária Federal flagrou, na manhã desta terça-feira (dia 13), na Rodovia Presidente Dutra, um veículo transitando a uma velocidade de 189 km/h, bem acima do limite máximo permitido de 110 km/h para o local. O flagrante ocorreu próximo ao km 255, em Piraí, e foi realizado por meio de um radar, que registrou a infração cometida pelo condutor na pista sentido Rio.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, quando essa velocidade excede em mais de 50% o limite estabelecido, constitui uma infração gravíssima. A penalidade prevista para tal infração inclui multa multiplicada por três, no valor de R$ 880, além da suspensão do direito de dirigir.

Segundo a PRF, o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes graves no Brasil, frequentemente resultando em lesões sérias ou até mesmo em mortes.

Outro caso

No mesmo local, durante a fiscalização, uma carreta transportando gasolina, um produto altamente inflamável, foi flagrada a 109 km/h, quando o limite para veículos de carga dessa natureza é de 90 km/h. A carreta foi abordada pela Polícia Rodoviária Federal na Unidade Operacional de Piraí.

A PRF destacou que a atitude do motorista é extremamente irresponsável, dado o peso e o tamanho do veículo, além do risco potencializado pelo tipo de carga. Em caso de acidente, as consequências poderiam ser catastróficas, com risco de incêndio, explosão e perda de vidas humanas. Ainda de acordo com a PRF, a possibilidade de um acidente envolvendo uma carreta carregada com combustível inflamável pode transformar-se em uma tragédia de grandes proporções.

Foto: Divulgação/PRF