Uma operação de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizada na noite de quinta-feira (dia 15) resultou na prisão de um suspeito de tráfico de drogas em Barra do Piraí. A ação ocorreu por volta das 22h15, na BR-393, próximo à Unidade Operacional em Dorândia.

Durante a fiscalização, a equipe DELTA da 5° Delegacia da PRF ordenou a parada de uma motocicleta. O condutor, um jovem de 24 anos, desobedeceu a ordem e fugiu, iniciando uma perseguição pela rodovia no sentido Barra do Piraí. Após aproximadamente dois quilômetros, o suspeito foi interceptado e tentou se desfazer de um pacote que transportava no interior do casaco.

Os agentes encontraram três volumes, totalizando cerca de 2,2 kg de uma substância semelhante à maconha, envoltos em um saco branco. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à 88ª DP, onde permanece detido sob acusação de tráfico de drogas.

Foto: Divulgação/PRF