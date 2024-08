No próximo dia 24 a cidade de Volta Redonda volta a sediar a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) – olimpíada científica e maior evento de robótica da América Latina, reunindo jovens de todo o Brasil, com idade entre 6 e 19 anos. Na ocasião, o teatro do Colégio João XXIII, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) sediará a etapa prática da competição, apoiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), além de outras instituições e empresas.

Atuando como coordenador regional da OBR e como professor orientador da equipe de robótica do Colégio João XXIII, Frederico Pitassi comenta que a modalidade teórica da olimpíada, que envolveu participantes de todo o país, aconteceu nesta semana, e a equipe do colégio também participou. A próxima etapa – a prática, no dia 24 – contará com duas modalidades: Robótica de Resgate e Robótica Artística, sendo esta última uma novidade na olimpíada.

“Tem a robótica de resgate, na qual participarão 63 equipes inscritas, e a Robótica Artística. É a primeira vez que essa modalidade será apresentada durante a Olimpíada Brasileira de Robótica. Volta Redonda é a única cidade do estado que vai ter a modalidade artística, e nós estamos com 40 equipes inscritas. Ou seja, serão 103 equipes no total, sendo as 63 de robótica de resgate atuando nas quadras do colégio; e as 40 de robótica artística no teatro da unidade. Esse evento gratuito começa às 7 horas da manhã e vai até às 18h”, explica o professor Frederico Pitassi.

Participarão da OBR em Volta Redonda equipes da própria cidade, além de municípios como Barra Mansa, Barra do Piraí, Piraí, Angra dos Reis, Petrópolis, Teresópolis e Rio de Janeiro. O professor destaca ainda que somente a modalidade prática de resgate contabilizou mais de 200 mil inscrições pelo Brasil, e o evento em Volta Redonda será classificatório para a final da etapa estadual, que acontecerá em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

“Na modalidade artística, a gente já vai classificar dez equipes para irem direto para o campeonato nacional em Goiânia (GO), que acontece entre os dias 11 e 18 de novembro”, completou o professor da Fevre.

Outras atividades

O evento contará ainda com outras atividades em paralelo, como apresentações de aeromodelismo, planetário com sete metros de altura, apresentações de trabalhos, óculos de realidade virtual, oficinas de braço robótico e de robótica submarina, além de outra de fotografia, entre outras.

O diretor-presidente da Fevre, Caio Pinheiro Texeira, falou sobre a importância de Volta Redonda voltar a sediar uma etapa da OBR, destacando o trabalho de aliar a tecnologia à educação.

“Projetos como as aulas de robótica e outras iniciativas como essa são fundamentais para incentivar a participação dos alunos e melhorar a qualidade do ensino em nossa cidade. A Olimpíada Brasileira de Robótica em Volta Redonda também será uma ótima oportunidade para nossos jovens se integrarem, trocarem experiências com participantes de outros municípios”, frisou Caio.

Fotos de divulgação.