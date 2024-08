Uma colisão envolvendo dois automóveis – um Ford Fiesta e um Chevrolet Classic – causou transtornos na manhã desta sexta-feira (dia 16) na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. O acidente ocorreu por volta das 9h, no km 278 da pista sentido Rio, e gerou cerca de 7 quilômetros de congestionamento.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o Fiesta colidiu na traseira do Classic, que rodou na pista, colidindo com a parte frontal na mureta central de concreto.

A condutora do Classic foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa por terceiros após sentir-se mal devido ao nervosismo causado pelo acidente. Já o motorista do Fiesta, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), estava com o licenciamento do veículo atrasado.

Diante da situação, a PRF informou que será lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o condutor do Fiesta por crime de menor potencial ofensivo, conforme o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Esse artigo prevê detenção de seis meses a um ano, ou multa, para quem dirigir sem habilitação e gerar perigo de dano.

O veículo Ford Fiesta foi removido para o pátio da PRF, e as infrações constatadas resultaram em multas que totalizam R$ 1.173,87. O motorista será liberado para responder em liberdade.