Hildeberto de Oliveira, popularmente conhecido como Dinho, diretor de Patrimônio e Obras da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR), faleceu na noite de domingo (dia 18), enquanto passava por uma cirurgia cardíaca no Hospital da Unimed. Dinho tinha 78 anos.

O presidente da AAP-VR, Ubirajara Vaz, lamentou a perda. “Dinho era uma figura muito querida e dedicada, tanto na nossa associação quanto no Grupo de Ação Voluntária. Sua morte deixa uma lacuna significativa em nossa entidade. Que Deus console seus familiares e amigos”, afirmou, por meio de nota.

O velório está sendo realizado na capela 8 do Portal da Saudade, com sepultamento marcado para as 15h. “Ele [Dinho] desempenhou seu papel de forma exemplar, sempre ciente da importância da AAPVR para milhares de pessoas. Seu legado será eternamente lembrado”, concluiu Ubirajara.