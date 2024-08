O ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (MDB), está internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital da Unimed, em Volta Redonda. No último domingo (dia 18), Pezão foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma fratura no úmero, o osso localizado no braço direito.

De acordo com informações apuradas pela Folha do Aço, o procedimento cirúrgico foi considerado bem-sucedido. A expectativa é de que o ex-governador seja transferido ainda hoje para um quarto da unidade hospitalar. Uma fonte revelou que sua permanência no CTI ocorre por precaução, sem indicação de maiores complicações.

A fratura foi resultado de uma queda que Pezão sofreu no sábado (dia 17) em sua residência, no município de Piraí, onde é pré-candidato a prefeitura. O estado de saúde do político é estável, e ele está sendo monitorado pela equipe médica do hospital.