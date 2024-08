A Orquestra Filarmônica de Volta Redonda (OFVR), patrocinada pela CSN, realizará nesta terça-feira (dia 20), o terceiro concerto da sua temporada 2024. Intitulado “Armorial”, o evento acontecerá no Teatro Maestro Franklin Carvalho Junior, às 20h, sob a regência do maestro Nilton Soares. A apresentação contará com a participação especial dos renomados solistas Ana de Oliveira (violino) e Sérgio Raz (viola de 12 cordas).

Este concerto será inteiramente dedicado à música armorial, um movimento que busca resgatar e valorizar a cultura popular nordestina através da música. A noite promete ser uma celebração emocionante deste estilo único, reforçando a importância da música de qualidade e acessível para todos.

O concerto é gratuito, com ingressos disponíveis no link da bio do Instagram da orquestra: @filarmonicavr. Este é mais um exemplo do compromisso da CSN com a difusão cultural em Volta Redonda e em toda a região do Sul Fluminense.

A OFVR é um exemplo de como a cultura pode transformar vidas e comunidades. Muitos dos jovens talentos que compõem a orquestra tiveram sua formação no projeto Garoto Cidadão, uma iniciativa da Fundação CSN que há mais de 22 anos promove a integração social e a formação cultural de jovens em Volta Redonda.

A CSN celebra os resultados de seu investimento na OFVR, destacando o impacto positivo que a orquestra tem na cidade. “É com orgulho que comemoramos o sucesso da OFVR, que não só amplia a difusão cultural, mas também oferece oportunidades profissionais para jovens músicos formados no projeto Garoto Cidadão”, afirma André Leonardi, Gerente Geral da Fundação CSN.

A OFVR é resultado de uma parceria bem-sucedida entre a CSN, a Fundação CSN, a Prefeitura de Volta Redonda e o maestro Nilton Soares. Este esforço conjunto tem permitido que a orquestra se estabeleça como uma das maiores e mais prestigiadas do Sul Fluminense, proporcionando aos cidadãos acesso a espetáculos de alto nível.

Serviço:

Evento: Concerto “Armorial” – Orquestra Filarmônica de Volta Redonda

Data: 20 de agosto de 2024

Horário: 20h

Local: Teatro Maestro Franklin Carvalho Junior, no Colégio Getúlio Vargas, bairro Laranjal

Entrada: Gratuita (Ingressos disponíveis no link da bio do Instagram: @filarmonicavr)

Classificação: Livre

A CSN também patrocina eventos e iniciativas importantes, como a Bienal do Livro de Volta Redonda, a Categoria de Base do Voltaço, Projeto Nadando com Tiago Pereira, programas voltados para pessoas com mais de 60 anos, como “Os Bailes da Vida” e “Resgatando Saberes”, entre outros.