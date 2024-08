Um casal de Resende, Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, e Eraldo Rodrigues, de 60, está desaparecido no Chile há cinco dias, desde o último domingo (dia 18). A família está em buscas por informações que levem ao paradeiro dos dois.

Aurora, que é dona de casa, e Eraldo, aposentado, estavam viajando pelo Chile em um Nissan Versa vermelho, de placa LMT5A57. Eles entraram no país pela fronteira de Jama, na Argentina, e seu último contato foi feito a partir da cidade de Copiapó, no norte do Chile. Desde então, não houve mais nenhuma comunicação com parentes.

Raphael, filho do casal, e Cíntia, nora, viajaram ao Chile para auxiliar nas buscas e estão pedindo ajuda para encontrar os dois. “Precisamos que as autoridades se mobilizem e deem atenção ao caso. Por favor, compartilhem,” apelam.

A família está pedindo a colaboração de todos para que a informação se espalhe. Qualquer detalhe sobre o paradeiro de Aurora e Eraldo deve ser comunicado à Polícia pelo telefone 190 ou diretamente aos familiares pelos números (24) 99242-5012 (Cíntia) e (24) 97401-4224 (Raphael).

O caso tem gerado comoção na região e nas redes sociais, onde familiares, amigos e população em geral estão unindo forças para divulgar o desaparecimento e pressionar as autoridades a intensificarem as buscas.

Foto: Arquivo pessoal