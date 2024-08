Um homem de 33 anos foi detido, na manhã de quinta-feira (dia 22), no centro de Juparanã, distrito de Valença, após a Polícia Militar encontrar quatro pés de maconha em sua residência. A ocorrência se deu após uma denúncia de tráfico de drogas, que levou os policiais ao local para averiguação.

No local, os policiais fizeram contato inicial com a moradora, que afirmou desconhecer qualquer atividade relacionada a drogas. Durante a abordagem, o acusado chegou à casa e admitiu ser usuário de drogas, negando, porém, envolvimento com o tráfico.

Ele permitiu a entrada dos policiais, que encontraram quatro pés de maconha em vasos, além de um pequeno invólucro de erva seca prensada. Segundo o homem, as plantas eram cultivadas para uso pessoal.

O suspeito foi conduzido à 91ª DP (Valença), onde foi enquadrado no Art. 28, § 1° da Lei 11.343/06, que trata do cultivo de drogas para consumo próprio. Ele foi liberado após os procedimentos legais.

Foto: Divulgação