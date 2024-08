Um casal de Resende, Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, e Eraldo Rodrigues, de 60, foi encontrado no Chile após cinco dias desaparecido. O desaparecimento havia ocorrido no último domingo (dia 18), quando a família perdeu contato com o casal durante sua viagem pelo país. Aurora, dona de casa, e Eraldo, aposentado, estavam viajando em um carro e haviam entrado no Chile pela fronteira de Jama, na Argentina. O último contato foi feito a partir da cidade de Copiapó, no norte do Chile, antes de desaparecerem sem deixar rastros.

Preocupados com o sumiço, o filho e a nora de Aurora e Eraldo viajaram ao Chile para buscar informações e auxiliar nas buscas. A família havia noticiado o desaparecimento e mobilizado amigos e redes sociais em busca de apoio.

Em comunicado divulgado a noite desta sexta-feira (dia 23), a família agradeceu a todos que ajudaram durante as buscas e garantiu que o casal foi localizado e está recebendo cuidados médicos. “Agradecemos o apoio de todos que ajudaram nas buscas, oraram e movimentaram as mídias. Estamos muito felizes em saber que tudo está bem. Eles estão sob cuidados médicos. Em breve daremos mais notícias para vocês. Muito obrigado a todos que colaboraram e nos deram voz nessa busca”, declarou a família.

Ainda não há detalhes sobre o que teria levado ao desaparecimento.

Foto: Arquivo pessoal