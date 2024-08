Agentes da 93ª DP (Volta Redonda) cumpriram, neste sábado (dia 24), um mandado de prisão contra um homem de 50 anos, condenado a 7 anos e 6 meses de prisão por tentativa de homicídio. Ele é acusado de tentar matar um policial militar em 2016 em uma padaria no bairro Aterrado. A prisão, realizada no bairro Jardim Paraíba, foi coordenada pelo delegado titular Vinícius Coutinho e pelo delegado assistente José Carlos Neto.

O caso

Segundo a Polícia Civil, no dia 17 de janeiro de 2016 o condenado agrediu um homem de 60 anos de idade em uma padaria no bairro Aterrado. O policial militar de folga impediu que as agressões continuassem, porém o acusado sacou um revólver e atirou contra o agente que, na ocasião, estava desarmado.

O homem foi preso em flagrante, porém respondeu o processo em liberdade. Ele agora será recolhido ao sistema penitenciário, onde cumprirá sua pena.

Foto: Divulgação