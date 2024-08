Uma equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de aves da fauna silvestre na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. A ação ocorreu na tarde de sexta-feira (dia 23), na altura do km 316, próximo ao viaduto de Penedo.

Durante uma ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico, os agentes avistaram um pedestre carregando uma caixa. Ao perceber a presença da viatura, o indivíduo demonstrou nervosismo e tentou fugir, correndo por cerca de 250 metros em direção ao bairro Marechal Jardim. A atitude suspeita chamou a atenção dos policiais, que iniciaram a perseguição.

O homem, de 32 anos, tentou escapar, abandonando a caixa que carregava, mas foi alcançado e contido pela equipe da PRF. Ao inspecionarem a caixa, os agentes encontraram oito aves da espécie Saltador Similis, popularmente conhecida como Trinca-ferro, presas em pequenos alçapões.

Interrogado, o suspeito confessou que havia capturado as aves em Penedo e planejava vendê-las em Resende por R$ 150 cada uma. Diante dos fatos, ele foi detido com base no artigo 29 da Lei 9.605/98, que trata dos crimes ambientais, especificamente o ato de matar, perseguir, caçar ou apanhar animais silvestres sem a devida autorização. A pena prevista é de detenção de seis meses a um ano, além de multa.

A ocorrência foi registrada na 99ª DP (Itatiaia), onde o caso será investigado. As aves apreendidas foram entregues à Guarda Florestal de Itatiaia para avaliação de suas condições físicas e posterior soltura na natureza.

Foto: Divulgação