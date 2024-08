Uma mulher de 31 anos, apontada como uma das gerentes do tráfico de drogas do bairro Dom Bosco, foi presa na tarde desta quarta-feira (dia 28), em Volta Redonda. A prisão ocorreu por volta das 15h30, durante uma operação de inteligência realizada por agentes da 93ª DP, sob a coordenação do delegado titular Vinícius Coutinho e do delegado assistente José Carlos Neto.

Com a suspeita, os policiais apreenderam uma grande quantidade de drogas e armamentos, incluindo 166 pinos de cocaína, 437 tiras de maconha, 1030 pedras de crack, seis tabletes de maconha, um pedaço de crack, 32 munições de pistola, 36 munições de espingarda calibre 12, três carregadores de pistola, quatro bases de carregadores de rádio, seis balanças de precisão, e vasto material para endolação.

A mulher foi autuada pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, que tratam do tráfico de drogas e associação para o tráfico, e no artigo 16 da Lei 10.826/2003, que se refere ao porte ilegal de arma de fogo e munições.

A Polícia Civil de Volta Redonda informou que intensificará as operações de combate ao tráfico no bairro Dom Bosco, visando a identificação e prisão de traficantes e a apreensão de substâncias ilícitas. As ações de inteligência também serão reforçadas para desmantelar as redes de distribuição de drogas, com a colaboração da comunidade através de denúncias anônimas. A iniciativa busca não apenas reduzir a atividade criminosa na região, mas também aumentar a segurança e tranquilidade dos moradores.

A mulher foi conduzida ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça para o prosseguimento das investigações.

Foto: Divulgação