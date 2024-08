Um motociclista de 27 anos foi localizado e detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após fugir de um acidente na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. A colisão envolveu a motocicleta conduzida pelo suspeito e um automóvel Renault/Duster.

Após a batida traseira, o motociclista recusou atendimento médico oferecido pela equipe de resgate da CCR e deixou o local, empurrando a moto em direção ao retorno de Penedo. A PRF foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou apenas o condutor do automóvel, que confirmou a fuga do motociclista.

Com base nas informações coletadas, a equipe da PRF identificou o motociclista e descobriu que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que pode ter motivado a fuga. O suspeito foi localizado em sua residência e detido. Ele foi enquadrado nos crimes de fuga do local do acidente e dirigir sem habilitação, conforme os artigos 305 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Além de responder criminalmente, o motociclista foi multado em R$ 1.760,82 pelas infrações de trânsito constatadas. Ele foi encaminhado à 99ª DP (Itatiaia) para os procedimentos legais cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF