Policiais militares apreenderam, na tarde de quinta-feira (dia 29), uma significativa quantidade de entorpecentes em uma casa no bairro Matadouro, em Barra do Piraí. A ação ocorreu na Rua Diógenes da Silveira. Um jovem de 19 anos foi apontado como suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região, especificamente para uma facção criminosa local.

De acordo com a Polícia Militar, durante monitoramento em resposta a uma denúncia, os agentes observaram o comportamento suspeito do rapaz, que foi visto saindo da residência de um homem, de 58 anos, em uma motocicleta. Ao ser abordado pelos policiais, o jovem ignorou a ordem de parada e fugiu.

A equipe policial retornou à residência do homem, que permitiu a entrada. No interior do imóvel, foram encontrados sete invólucros de maconha e 56 pinos de cocaína, ambos com referência à facção criminosa CV (Comando Vermelho). O morador alegou desconhecer a origem dos entorpecentes, afirmando que o rapaz costumava entrar e sair de sua casa sem autorização.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para perícia e o rapaz foi identificado e qualificado como envolvido, sendo instaurado um inquérito para apurar os fatos. O caso foi registrado na 95ª DP.

Foto: Divulgação