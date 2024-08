A Secretaria de Água e Esgoto da Prefeitura de Barra do Piraí informou, no início da noite desta quinta, 29, que fará a interrupção de captação de água nas estações de tratamento que são abastecidas pelo rio Paraíba do Sul. O motivo é que houve uma mortandade de peixes na altura de Vargem Alegre. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) fez a coleta da água para saber a origem dessas mortes.

A aparente poluição se deu na tarde desta quinta. A partir das informações, foi orientada, pelo Inea, a interrupção do fornecimento de água das ETAs Nelson Carneiro, Morro do Gama, Matadouro, Vila Helena e Coimbra. Segundo a secretaria, a medida deve durar 24 horas. A população deve economizar água.

Em Vargem Alegre, a Companhia Estadual de Água e Esgoto (Cedae) também foi orientada a interromper a captação no distrito até que sejam descobertas as causas das mortes dos peixes e se há risco de contaminação ao humano.

Foto: Reprodução/Redes Sociais