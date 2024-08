Na tarde da última terça-feira (27), Volta Redonda foi cenário de um incidente alarmante envolvendo um bebê de cinco meses e um cachorro da raça pitbull. Wallacy Rodrigues, avô da criança, relatou o momento de terror vivido por sua família quando o ataque ocorreu por volta das 17h20min, enquanto ele tentava levar o neto para a casa dos pais.

Wallacy, residente no bairro Aero Clube, explicou que estava saindo de casa após buscar um colega de trabalho e havia estacionado o carro na esquina de sua residência. Deixou o bebê com sua esposa e, ao voltar para pegar a criança, entregou-a ao colega para que ele pudesse destravar o carro. Nesse momento, um pitbull, pertencente a um vizinho, conseguiu escapar e atacou o bebê.

“O cachorro começou a pular para pegar o Antony. Consegui colocar meu neto em cima do teto do carro, mas o cachorro continuava tentando alcançá-lo”, relatou Wallacy, ainda em choque. Apesar dos esforços para proteger o bebê, o cachorro conseguiu morder a perna da criança, fazendo-a cair no chão.

“Coloquei minhas mãos na boca do cachorro, uma no maxilar e outra no focinho, tentando abrir o máximo possível”, explicou Wallacy. Enquanto isso, o colega de trabalho puxou o bebê para longe do animal, e o dono do cachorro chegou tentando conter o animal.

Após conseguir afastar o cachorro, Wallacy e seu colega correram para o Hospital São João Batista com o bebê. “A equipe médica fez todos os procedimentos necessários e deu muita atenção ao meu neto. Ele foi transferido para o Hospital do Retiro e recebeu o atendimento necessário. Agora, estamos avaliando se continuaremos no Retiro ou se transferiremos para uma unidade particular. Nosso foco é garantir o melhor para o bebê”, disse o avô.

O dono do cachorro entrou em contato com a família ainda no hospital, demonstrando solidariedade e preocupação com o estado de saúde do bebê. Wallacy informou que, apesar do susto, manteve contato com o dono do animal, que se mostrou disposto a prestar qualquer apoio necessário. “Eles disseram que estão abalados. Nós também estamos. Foi uma situação muito grave que poderia ter terminado de forma muito pior”, afirmou.

Esta não foi a primeira vez que a família enfrentou um incidente com o pitbull. Wallacy, que possui um shih tzu, revelou que o mesmo pitbull já havia atacado o cão da família anteriormente, resultando em uma mordida e um ponto.

Sobre as medidas legais, Wallacy informou que a família está tomando providências e registrou a ocorrência na 93ª Delegacia de Polícia. O dono do animal foi indiciado e responderá judicialmente por lesão corporal e omissão de socorro. O caso será analisado no Juizado Especial Criminal (Jecrim).

No entanto, o foco principal da família é a recuperação da criança. “Queremos que nosso neto se recupere completamente. Vamos tratar da questão jurídica quando for o momento adequado”, concluiu o avô, emocionado.

Orientações de adestramento e legislação

O adestrador Guilherme Barreto, conhecido como Tio Gui, destacou a importância do adestramento e ofereceu orientações sobre como lidar com cães desconhecidos. “Raça, tamanho e idade não definem o comportamento canino. O que define é a personalidade, criação e infância de cada cão”, explicou.

A lei estadual 4.597/2005 estipula que “a permanência e a movimentação de animais ferozes nos locais públicos ou de uso comum, inclusive nas vias de circulação interna de condomínios, somente poderão ocorrer entre 22h e 5h, desde que conduzidos por responsável maior de 18 anos e com o uso de coleira, guia curta de condução, enforcador e focinheira.”

Dicas para lidar com cães desconhecidos

Manter a calma: Não faça movimentos bruscos ou barulho. Evite contato visual e físico. Afaste-se do local naturalmente;

Defesa em caso de ataque: Evite tocar em cães desconhecidos. A melhor defesa é a prevenção. Se estiver sendo atacado, use uma corda ou algo similar para prender o cão, fazendo com que ele abra a boca para respirar;

Adestramento: Todos os cães, independentemente da raça, porte ou idade, devem ser adestrados. O adestramento é essencial para prevenir problemas futuros.