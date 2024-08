A preparação tricolor para a estreia no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro foi finalizada na manhã deste sábado (dia 31), no CT Oscar Cardoso.

O treinador Rogério Corrêa comandou o último treinamento da equipe mirando o jogo da 1ª rodada da segunda fase da Série C. O Esquadrão de Aço enfrenta o São Bernardo neste domingo (01), às 18h30, no estádio Raulino de Oliveira.

No treino que finalizou a preparação, o treinador realizou os ajustes finais para a partida. Rogério Corrêa orientou um trabalho tático de posicionamento e movimentação, definindo todos os detalhes do time que entrará em campo.

O Volta Redonda terá dois desfalques confirmados: o atacante Matheus Lucas (operou o tendão de Aquiles), o volante Karl (em transição para o campo) e o meia PK, que cumpre suspensão pelo cartão vermelho.

PROMOÇÃO NOS INGRESSOS

A diretoria do Voltaço está realizando uma promoção nos ingressos para o torcedor, que terá duas opções: o combo com três ingressos para os jogos como mandante no quadrangular final e o ingresso avulso.

Combo: três ingressos (um para cada jogo como mandante no quadrangular final) – R$50

Avulso: torcedor que comprar ingresso para o setor azul vestindo a camisa do Voltaço ou blusa nas cores amarelo, preto e branco, vai pagar meia – R$20