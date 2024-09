Um ataque a tiros ocorrido na noite de sábado (dia 31), em Barra Mansa, resultou na morte de dois homens, além de outras duas pessoas feridas. O crime ocorreu em um bar onde as vítimas estavam, localizado na Rua Avelino Alves Pereira, no bairro São Luiz.

De acordo com informações, o ataque foi perpetrado por um indivíduo que estava a bordo de um Fiat Palio de cor escura. O suspeito passou pelo local e começou a disparar contra as pessoas presentes. Entre as vítimas fatais estão um homem de 38 anos e um jovem de 23 anos. O jovem morreu no local antes mesmo de ser socorrido, enquanto o homem mais velho veio a óbito na manhã deste domingo (dia 1º) na Santa Casa de Misericórdia, onde estava internado em estado grave.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou uma investigação preliminar no local do crime. Foram recolhidos quatro estojos de bala e um projétil que serão analisados para ajudar na identificação do autor dos disparos. O caso está sendo investigado pela polícia, que trabalha para apurar as circunstâncias do ataque e a possível motivação por trás do crime.