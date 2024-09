O Volta Redonde venceu o São Bernardo por 3×1 neste domingo (dia 1°) no Estádio Raulino de Oliveira, pelo 1° turno do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Bruno Santos, duas vezes, e Fabrício marcaram os gols do Esquadrão de Aço. Com o resultado, o Voltaço assume a primeira colocação do Grupo B com 3 pontos, pelo saldo de gols.

O próximo compromisso pela Série C será no domingo (dia 8) contra o Botafogo-PB, às 18h30, no Estádio Almeidão.

Foto: Raphael Torres/VRFC