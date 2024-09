O bebê Antony, que foi atacado por um pitbull na última terça-feira (dia 27) no bairro Aero Clube, em Volta Redonda, recebeu alta hospitalar nesse sábado (dia 31). Inicialmente levada ao Hospital São João Batista, onde recebeu os primeiros socorros, a criança havia sido transferida para o Hospital do Retiro na quinta-feira (dia 29). Para alívio da família, ele agora se recupera em casa.

O bebê, que estava acompanhado dos avós no momento do ataque, precisou de vários pontos e ainda apresenta escoriações no rosto e no pé, onde foi mordido pelo cão. O ataque ocorreu na Rua Pedro Lima Mendes, próximo à residência da família.

O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda) e o tutor do pitbull foi autuado por lesão corporal e omissão de cautela na guarda do animal. Segundo a Lei Estadual 4.597/2005, do Estado do Rio de Janeiro, é proibida a circulação de cães das raças pitbull, fila, doberman e rottweiler em locais públicos sem guia e focinheira. O descumprimento da lei pode resultar em multas, apreensão do animal e responsabilização criminal do tutor.