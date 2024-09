O Volta Redonda garantiu sua classificação para as quartas de final da Copa Rio ao empatar em 1 a 1 com o America-RJ na noite desta segunda-feira (dia 2) no Estádio Raulino de Oliveira. Com o resultado, o Esquadrão de Aço avançou para a próxima fase com um placar agregado de 3 a 1.

Emmanuel abriu a contagem para o Mecão, no primeiro tempo. Porém, após o intervalo, Heliardo empatou para o Voltaço, que havia vencido o primeiro jogo, por 2 a 0.

Agora, o time se prepara para enfrentar o Nova Iguaçu nas quartas de final, em busca de um lugar na semifinal do torneio.

No domingo (dia 8), o Volta Redonda viaja até a João Pessoa para encarar o Botafogo-PB, às 18h30, no Almeidão, pela segunda rodada da 2ª Fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

