Durante a tarde desta segunda-feira (dia 2), o prefeito Rodrigo Drable, o comandante do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), Coronel Ronaldo Martins, e o secretário municipal de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, discutiram ações de combate à criminalidade no município, incluindo o trabalho durante a Expo BM 2024, que vai começar na próxima quinta-feira (dia 5), terminando no domingo (08).

Drable ressaltou a importância do trabalho em conjunto com a PM de forma a garantir a segurança dos moradores do município. “Nos últimos dois meses a Polícia Militar intensificou as ações de combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Nós não podemos nos curvar ao crime. Infelizmente, nós verificamos algumas ações dos criminosos com vítimas. A Polícia Militar tem nosso apoio e temos que intensificar as ações e não permitir que Barra Mansa seja uma cidade que se curve à bandidagem”, declarou o prefeito.

Coronel Martins informou que a Polícia Militar irá realizar em Barra Mansa uma Operação Vigilância Integrada, juntamente com a Polícia Civil, além de blitz em pontos distintos do município. Durante a Expo BM serão intensificadas as operações com foco na apreensão de drogas, armas e carros roubados. “Quero deixar bem claro que a Polícia Militar se sensibiliza com os acontecimentos recentes, mas não vamos recuar. Nós vamos continuar as nossas ações e vamos intensificar as operações e blitz. A Polícia Militar está junto em Barra Mansa no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade”, afirmou.

O secretário de Ordem Pública, Capitão Abreu, destacou que a pasta, por meio da Guarda Municipal, interage constantemente com as forças de segurança, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, para auxiliá-las em ações que visam reprimir a criminalidade na cidade. “Nos últimos meses alcançamos resultados excelentes na redução de índices criminais e agora continuaremos. Existem ações pontuais da criminalidade que acabam afetando a população, mas iremos continuar avançando junto com as polícias e combatendo o tráfico, roubos e demais delitos que possam impactar na nossa sociedade”, contou Abreu.

Números da segurança

Durante o encontro foram abordadas informações disponibilizadas no site do Instituto de Segurança Pública (ISP) – www.ispconecta.rj.gov.br. Os resultados alcançados revelam impacto direto da implementação, em novembro de 2023, do programa Bairro Presente, através de parceria entre a Prefeitura e a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Dentre os dados destacados, Barra Mansa apresentou uma queda de 20% dos casos de letalidade violenta, passando de 50 ocorrências em 2023 para 40 em 2024 (considerando-se o período de 1º de janeiro a 02 de setembro). Já o número de roubos de veículos registrou uma redução de 30% numa comparação entre os anos de 2016 e 2023 (caiu de 23 para 16 ocorrências). Outra comparação mostra que a média de roubos de rua era de 18 por mês em 2016, enquanto neste ano o número caiu para 2.

