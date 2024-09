A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal e a Marinha do Brasil, deflagrou a Operação Vento na Quilha com o objetivo de combater o contrabando e o descaminho de veleiros fundeados na Baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis/RJ.

A Operação Vento na Quilha teve início após a observação da chegada de embarcações com características de estaleiros europeus, mas com documentações que constavam ser de fabricação artesanal em território nacional.

Após as investigações, foi confirmado que os indivíduos traziam as embarcações para o Brasil e realizavam o procedimento na Marinha para sua regularização como construção nacional, tendo inclusive laudos de engenharia naval.

Na ação de hoje, foram apreendidas sete embarcações, avaliadas em cerca de R$ 800 mil cada, por contrabando mediante fraude. Os proprietários serão intimados para prestarem depoimentos e podem responder pelos crimes de falsidade ideológica, contrabando e descaminho, com penas que podem ultrapassar 12 anos de reclusão.