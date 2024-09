O coronel Tarciso Antônio de Salles Junior vai assumir a Secretaria de Defesa Civil e o comando do Corpo de Bombeiros no lugar do coronel Leandro Monteiro. O anúncio foi feito na tarde de segunda-feira (dia 2).

Bacharel em Direito, o oficial estava como corregedor-geral da Secretaria de Saúde. Em 2021, foi secretário de Proteção de Defesa Civil de Magé e, no ano anterior, foi Corregedor do Corpo de Bombeiros.

Na Defesa Civil, já atuou como analista processual, no controle interno da Coordenadoria de Licitações, subdiretor-geral de pessoal e comandante do 25º Grupamento da Gávea.

Mudança na Polícia Civil

Além do coronel Leandro Monteiro, o governador Cláudio Castro também demitiu o delegado Marcus Amim da Secretaria de Polícia Civil. O mais cotado, neste momento, para assumir o cargo é o delegado Felipe Curi, diretor do Departamento-Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP).

Com informações do Tempo Real