A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem, de 42 anos, na noite de terça-feira (dia 3), após uma perseguição de cerca de cinco quilômetros na Via Dutra, em Itatiaia. O suspeito dirigia uma caminhonete roubada, avaliada em cerca de R$ 184 mil, e tentou fugir em alta velocidade ao desobedecer a ordem de parada dos agentes.

A perseguição ocorreu por volta das 23h50, no km 325 da rodovia, onde a equipe BRAVO da 7ª Delegacia da PRF, durante uma fiscalização de rotina, ordenou que a caminhonete parasse. O condutor ignorou a ordem e acelerou o veículo, realizando manobras perigosas e ultrapassagens proibidas.

Após cinco quilômetros de perseguição, na altura do km 330 da pista sentido São Paulo, o motorista foi obrigado a reduzir a velocidade devido ao tráfego intenso, momento em que os policiais conseguiram interceptar o veículo. Mesmo assim, o condutor ainda tentou fugir novamente, mas foi contido pela equipe. Além do motorista, uma mulher de 46 anos estava no veículo e alegou desconhecer a origem ilícita da caminhonete.

Durante a inspeção, foi constatado que o veículo era um “clone”, com placa e modelo idênticos a outro licenciado em Nilópolis/RJ, roubado no Rio de Janeiro no dia anterior (dia 2). O condutor, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação, admitiu estar ciente de que o veículo era “clone”. Ele foi preso por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e por dirigir sem habilitação, enquanto a passageira foi liberada após ser ouvida na 99ª DP (Itatiaia), onde a ocorrência foi registrada.

A caminhonete, avaliada em R$ 184.713,00, foi recuperada e o condutor permanece à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação/PRF