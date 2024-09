Na tarde desta quinta-feira (dia 5), o candidato a prefeito de Barra Mansa, Marcelo Cabeleireiro, esteve nos bairros Boa Sorte e Nova Esperança. “Nós continuamos realizando nossas conversas, olho no olho. É isso que nos credencia e legitima a ser o representante da população. Durante os últimos anos, o sofrimento de muita gente aumentou, já que a cidade é administrada para poucos. Não podemos ignorar o clamor daqueles que pedem socorro e aguardam infinitamente por uma cirurgia ou exames, ou a frustração de quem enfrenta filas intermináveis para conseguir uma vaga em creches. A falta de água, de segurança, de infraestrutura e de transporte público adequado não pode ser aceita como situações corriqueiras”, enumerou Marcelo.

O candidato do União Brasil disse que Barra Mansa precisa de um gestor que tenha humanidade, humildade e que implemente políticas públicas inclusivas, que realmente atendam a todos sem exceção. “Eu quero ser esse prefeito que fará a diferença na vida das pessoas, trazendo soluções reais e melhorias concretas”, destacou.

Segundo Marcelo, as demonstrações de carinho e apoio à candidatura fizeram parte de todo o trajeto da caminhada na Boa Sorte. A afetuosidade se estendeu ao vice Léo da Joalheria e toda equipe, com os moradores expressando esperança em dias melhores para a cidade e o comércio local, destacando a necessidade de um apoio mais consistente do poder público. “Barra Mansa tem um comércio forte, mas precisa mais do que ornamentação de Natal ou abertura de lojas nos finais de semana. O respeito aos trabalhadores, ao seu direito ao descanso e à convivência com a família também deve ser prioridade”, destacou uma das moradoras que trabalha no comércio.

Já no bairro Nova Esperança, os moradores relataram suas expectativas sobre a construção da barragem no Rio Barra Mansa como forma de evitar as recorrentes enchentes.

Fotos: Fábio Guimas