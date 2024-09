O Moreno’s Park chegou ao Shopping Park Sul para a alegria dos fãs deste tipo de atração. Com 80 anos de tradição, o Moreno’s Park é um dos parques de diversões itinerantes mais queridos do país e promete proporcionar momentos inesquecíveis de diversão para toda a família volta-redondense e região sul fluminense.

O parque contará com diversas atrações para todas as idades. Dentre elas, uma Roda Gigante de 22 metros de altura já consagrada em grandes eventos como o Lollapalooza Argentina, João Rock em Ribeirão Preto e Natal da Lagoa na capital fluminense. Com 16 cabines, com capacidade para até 4 pessoas cada, o equipamento conta com uma delas adaptada para cadeirantes e assim, garantindo as melhores experiências e lembranças para todos os públicos.



Outra atração badalada será a Montanha Russa, que virá diretamente do Rock In Rio para Volta Redonda. O parque também conta com outras atrações consagradas pelo público e que não podem faltar, como os carrinhos Auto Pista, o Barco Pirata, a montanha-russa familiar Brucomela, o agitado Crazy Dance, o emocionante trem-fantasma, elefantinhos voadores Dumbo, o divertido e saltitante Kangoo, a casa mágica Magic Circus e muito mais.



Horário de funcionamento

Seg, Ter, Qui e Sex, das 18h às 22h

Sáb, Dom e feriados, das 15h às 22h

Os valores são variáveis de acordo com os brinquedos, o parque não trabalha com o sistema “passaporte”.

Para mais informações, acesse: www.morenospark.com.br Facebook: fb.com/MorenosPark Instagram: instagram.com/MorenosParkOficial