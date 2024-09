A rede municipal de Saúde de Volta Redonda implantou sistema para que pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) recebam mensagens via WhatsApp, lembrando sobre o agendamento de consultas com especialistas e exames. Através dos telefones (24) 99252-4426 e 99229-6228, os pacientes estão sendo informados do seu agendamento para o dia seguinte. A iniciativa teve início neste mês.

“A Secretaria Municipal de Saúde implementou este canal de comunicação com o objetivo de minimizar as faltas nas consultas com especialistas e nos exames agendados pela Central de Regulação Municipal. Esta comunicação também visa aproveitar as vagas das desistências comunicadas pelos pacientes agendados, otimizando nossos recursos de atendimento e reduzindo o absenteísmo”, explicou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Recentemente, a Prefeitura de Volta Redonda lançou o novo site Saúde Digital VR (saudedigitalvr.voltaredonda.rj.gov.br), que conta com informações sobre os atendimentos prestados pelos serviços públicos municipais de saúde. O site informa sobre dados relacionados ao posicionamento na fila de espera para consultas, exames e outros procedimentos do SUS.

Como acessar o site

Ao acessar o site, o paciente deve verificar seus dados cadastrais, incluindo número de telefone, endereço e e-mail. Essas informações são essenciais para que a Central de Regulação do SUS possa entrar em contato de forma rápida e eficiente. Caso o cidadão não possua a senha de acesso ou encontre alguma informação incorreta em seu cadastro, ele deve procurar a unidade de Saúde mais próxima de sua residência para fazer as correções necessárias.

